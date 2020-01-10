Команда Владимира Зеленского в очередной раз продула информационную войну. Абсолютно всем, как своим оппонентам внутри страны, так и за ее пределами.

Ладно бы проблема коснулась лично президента и его команды, но так нет, все намного серьезнее. Бездействие лидера страны бъет по Украине и украинцам.

Только вдумайтесь – вечером 9 января лидеры США, Канады и Британии в унисон говорят о вине иранской ракеты в катастрофе Boeing 737 МАУ в Тегеране, где погибли 176 человек, из них 11 украинцев. Все они ссылаются на данные своих спецслужб, говорят об этом публично, на камеры, обращаясь к нации.

Наш же президент упорно молчит. Да, ссылка на данные иностранной разведки – это не истина последней инстанции, но весомый аргумент для публичной позиции. Быстрой и продуманной. Не для Джастина Трюдо или Бориса Джонсона, а для украинцев, которые хотят знать правду.

Президент и его пресс-служба молчят целых 12 часов, что в современном мире непозволительно долго. После паузы пресс-служба выдает комментарий Зеленского, который не несет никакой конкретики.

Выглядит как минимум странно, но все же немного объяснимо.

С одной стороны – складывается впечатление, что верхушка страны не в курсе происходящего. Нет данных украинской разведки или глубокой информации. Но тогда было бы логично запросить эти данные у Канады, США или Британии. Понятное дело, это более технологические страны, со своими спутниками и системами связи.

С другой стороны – возможно, таким сухим заявлением Зеленский попросту не хочет испортить отношения с Ираном, дабы иметь возможность закончить расследование в Тегеране.

Но и тут непонятно промедление. Почему так долго? Что мешало президенту отреагировать, а его пресс-службе набросать пару предложений и заверить, что все под контролем?

Благодаря такой политике, украинцы в очередной раз получают информацию вторыми, третьими, четвертыми. От кого угодно, от канадцев, американцев или россиян, но не от своей власти.

К слову, аналогичный провал был и в Париже во время встречи "нормандской четверки" в декабре 2019. Украинские журналисты узнавали новости последними, а Офис президента молчал.

Но снова же повторюсь, ладно бы провал затрагивал лично президента или его команду. Так нет, страдают от паники и неразберихи прежде всего рядовые граждани, которые хотят знать правду.

Пора бы уже Владимиру Зеленскому спуститься со сцены и начать диалог с украинцами.

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