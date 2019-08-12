Коалиции "Голоса" и "Слуги народа" не будет? У Зеленского сообщили детали

Президентская партия "Слуга народа" не проводила переговоров о коалиции с партией Святослава Вакарчука "Голос".

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава избирательного штаба партии "СГ" Александра Корниенко, отметив, что ему неизвестно о "системных" переговорах с "Голосом".

"Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", – пояснил будущий парламентарий.

Также он подчеркнул, что скорее всего в парламенте будет одна фракции, которая сформирует большинство: "Это вероятный вариант развития событий".

Зеленский и Вакарчук

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появился предварительный список кандидатов на пост заместителей главы фракции и глав парламентских комитетов от партии "Слуга народа".

Также партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в новой Верховной Раде с 22 до 27.

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