Княжицкий: последнее заседание в Раде показало, кто служит олигархам, а кто – Украине

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31 марта • обновлено в 15:01
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Княжицкий: голосование за банки и землю показало, кто служит олигархам, а кто – Украине

3.6т
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Голосование за закон о банках и закон о земле четко проводит водораздел между теми, кто за европейскую Украину и теми, кто отстаивает интересы олигархов или имеет пророссийскую направленность. В этом убежден народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий. Свою позицию он обнародовал на своей странице в Facebook.

Николай Княжицкий

Николай Княжицкий

"У нас финансовый кризис по двум причинам: непрофессионального управления власти Зеленского и пандемии. Второе наложилось на первое. Бюджет пуст. Так что мы или входим в дестабилизацию, проигрываем войну, дерибаним страну между олигархами, или берем средства у МВФ. МВФ – единственный источник на сегодня. И структура, которая направляет Украину к европейской рыночной экономике с верховенством права. МВФ требовал принятия законов о рынке земли по европейской модели и предотвращении разграбления государства под видом возврата банков через коррумпированную судебную систему", – отметил политик.

Княжицкий также убежден, что голосование 30 марта может свидетельствовать о том, что Зеленский между олигархами и государством таки выбрал государство.

"У Зеленского был выбор: либо стать последним президентом, отдать страну на разграбление олигархам, которые привели его к власти, либо почувствовать собственную ответственность за Украину. Он, слава Богу выбрал второе", - отметил политик.

Княжицкий также заявил, что именно системная поддержка партией "Европейская солидарность" европейской модели развития Украины стала основной причиной того, что представители этой фракции в парламенте поддержали банковский закон и закон о земле - после учета в тексте законопроекта принципиальных замечаний политсилы.

"МВФ никогда не говорил, какого именно закона он хочет. "Европейская солидарность" хотела закона о рынке по европейской модели. Олигархи хотели разворовать для спекуляций государственные земли. Ответственные коллеги из "Слуг народа" прислушались к аргументам "Европейськой солидарности". Наши условия были приняты" , – отметил Княжицкий.

Политик также разместил инфографику, которая показывает различия первоначальной редакции законопроекта о земле и принятого в конце концов закона.

Княжицкий: последнее заседание в Раде показало, кто служит олигархам, а кто – Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пятый президент Украины Петр Порошенко назвал основные промахи своего преемника Владимира Зеленского за год президентства. Он отметил, что преддефолтное состояние, в котором оказалась Украина сегодня – следствие не только внешних вызовов, каковыми являются пандемия коронавируса и война в Донбассе, но и результат некомпетентности новой власти.

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Темы
земельная реформа Рынок земли в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Николай Княжицкий Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
рынок Верховная Рада Украины
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Перемога скоро
Перемога скоро
А какая хрен разница? Они все говорят, что они за европейскую вукраину, обвиняя оппонентов в отстаивании интересов олигархов и Темнейшего. Всё равно вы будете сидеть в жёпе, олигархи продолжат вас окучивать, а виноват в этом будет Путин. Неоднократно проверено. :)
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Мир Миру
Мир Миру
За@бав державу па@ло
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Мир Миру
Мир Миру
Пане Княжицький, чому держава не може викупити землю у фізичних осіб, які хочуть продати свої паї?
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