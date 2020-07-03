Клитина высказалась, что команда Зеленского 'курит травку'

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина допустила, что нардепы от "Слуги народа" курили "травку".

Такое мнение она высказала в эфире "4 канала", комментируя скандал с руководством СН Давидом Арахамией и Александром Корниенко, которые назвали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву "корабельной сосной".

"Я пробовала курить травку в Амстердаме, где это законно. Но у меня такое ощущение, что они курят здесь. И я хочу спросить команду Зеленского: "Что они курят?"… Мне кажется, они что-то забористое покурили, а потом ее оговаривают", – возмущалась Клитина.

Она отметила, что это ненормально, когда коллеги по партии называют женщину "сосной".

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