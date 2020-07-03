Клитина высказалась, что команда Зеленского "курит травку"
Александра Клитина.
Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина допустила, что нардепы от "Слуги народа" курили "травку".
Такое мнение она высказала в эфире "4 канала", комментируя скандал с руководством СН Давидом Арахамией и Александром Корниенко, которые назвали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву "корабельной сосной".
"Я пробовала курить травку в Амстердаме, где это законно. Но у меня такое ощущение, что они курят здесь. И я хочу спросить команду Зеленского: "Что они курят?"… Мне кажется, они что-то забористое покурили, а потом ее оговаривают", – возмущалась Клитина.
Она отметила, что это ненормально, когда коллеги по партии называют женщину "сосной".
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции.
Впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор с Арахамией, в том числе об Ирине Аллахвердиевой.
Сама нардеп заявила, что в скандале замешаны политические конкуренты. Ее коллеги в парламенте, отметила Аллахвердиева, звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".
Со своей стороны Арахамия заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей, одна из которых – в юмористическом стиле.