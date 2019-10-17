"В ловушке иллюзий": Зеленского предупредили об опасности встречи с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали не питать иллюзий по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Такое предупреждение сделала народный депутат Украины (фракция "Европейская солидарность"), глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе в программе "Острый вопрос" на ObozTV.
"Многие раньше считали – и не только в Украине – что можно встретиться с Путиным и решить вопросы, которые стоят на повестке дня между двумя странами. Вспомните, еще при Обаме были попытки перезагрузить отношения между США и РФ. Схожие надежды озвучивались и президентом Трампом до его избрания", – напомнила политик.
По ее мнению, Зеленский повторяет эту ошибку и зря надеется переиграть Путина.
"Мне кажется, президент Зеленский сейчас находится в ловушке иллюзий: что ему удастся во время личной встречи убедить Путина, очаровать своим шармом, и добиться того, чтобы Путин выполнил то, что пообещает. История доказывает противоположное. По-моему, это очень опасная уверенность в том, что Путина удастся обыграть", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Она предостерегла, что результат встречи Зеленского с Путиным может быть совершенно иным.
"Главное, чтобы это не привело к тому, что Путин добьется своих целей. Чтобы не был достигнут мир за счет национальных интересов Украины, путем сдачи государственности, независимости и суверенитета Украины", – отметила депутат.
Сам Зеленский надеется, что Путин тоже хочет мира на Донбассе
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский должен был встретиться с Владимиром Путиным в рамках переговоров в "нормандском формате" еще в сентябре, однако саммит сорвался по вине России.
Впоследствии анонсировалось несколько разных дат. Но когда соберется "нормандская четверка" и соберется ли вообще – до сих пор точно неизвестно.
В Кремле заявили, что главное условие проведения саммита – разведение сил на Донбассе.
При этом запланированное разведение сорвалось по вине самой же России, из-за нарушения перемирия со стороны террористов.
Журналист Виталий Портников предположил, что истинная цель Кремля – до бесконечности откладывать встречу в "нормандском формате", не допуская прекращение огня на Донбассе. По его мнению, Путин пытается медленно "поджаривать" Зеленского.
На брифинге 16 октября Зеленский рассказал, чего он ждет от встречи с Путиным.
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