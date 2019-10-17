"В ловушке иллюзий": Зеленского предупредили об опасности встречи с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали не питать иллюзий по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Такое предупреждение сделала народный депутат Украины (фракция "Европейская солидарность"), глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

"Многие раньше считали – и не только в Украине – что можно встретиться с Путиным и решить вопросы, которые стоят на повестке дня между двумя странами. Вспомните, еще при Обаме были попытки перезагрузить отношения между США и РФ. Схожие надежды озвучивались и президентом Трампом до его избрания", – напомнила политик.

По ее мнению, Зеленский повторяет эту ошибку и зря надеется переиграть Путина.

"Мне кажется, президент Зеленский сейчас находится в ловушке иллюзий: что ему удастся во время личной встречи убедить Путина, очаровать своим шармом, и добиться того, чтобы Путин выполнил то, что пообещает. История доказывает противоположное. По-моему, это очень опасная уверенность в том, что Путина удастся обыграть", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Она предостерегла, что результат встречи Зеленского с Путиным может быть совершенно иным.

"Главное, чтобы это не привело к тому, что Путин добьется своих целей. Чтобы не был достигнут мир за счет национальных интересов Украины, путем сдачи государственности, независимости и суверенитета Украины", – отметила депутат.

Сам Зеленский надеется, что Путин тоже хочет мира на Донбассе president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram