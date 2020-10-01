Климпуш-Цинцадзе: монобольшинство боится Зеленского, а Рада абсолютно аморфная

Монобольшинство в Верховной Раде является аморфным и инертным с точки зрения продвижения интересов Украины в мире. Многие депутаты этой фракции боятся принимать решения, которые могут не понравиться Офису президента.

РФ ни на минуту не прекращала противодействовать движению Украины в ЕС и НАТО. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

– Депутаты партии "Альтернатива для Германии" якобы обратились к правительству ФРГ с призывом сохранить нейтралитет Украины и высказались против ее вступления в ЕС и НАТО. Такую информацию распространило несколько пропагандистских росСМИ. В обращении якобы говорится о связях России и Украины, которые, несмотря на войну, до сих пор связаны в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане. Будет на это реагировать украинский парламент?

– Прежде всего, мы узнаем об этом из российских СМИ, и я бы не стала уделять этому особое внимание. Кроме того, если даже политическая сила "Альтернатива для Германии" обратилась с таким призывом, то мы понимаем, что это политическая сила, которая финансируется из Российской Федерации и поддерживается ею. Собственно, она и создавалась в Германии именно ради того, чтобы быть проводником российских интересов.

Поэтому повторение этими депутатами российского нарратива, думаю, сделанного под диктовку Российской Федерации, не является чем-то удивительным.

Что касается реакции украинского парламента, то мне бы хотелось, чтобы он вообще занял более активную позицию в сфере международных отношений. Потому что парламент девятого созыва, в отличие от состава парламента восьмого созыва, является абсолютно аморфным, инертным с точки зрения определения внешнеполитических приоритетов, продвижения интересов Украины на международной арене.

Даже такие, казалось бы, очевидные вещи, как постановление о непризнании выборов в Беларуси, не проходят через украинский парламент именно ввиду того, что все или подавляющее большинство депутатов монобольшинства боится сделать что-то, чтобы потенциально не понравилось Офису президента или президенту Зеленскому.

Поэтому рассчитывать на то, что сам парламент выступит с какой-то инициативой, не стоит. Хотя, возможно, на уровне украинско-немецкой парламентской группы друзей можно было бы сделать серьезное заявление по этому поводу.

– По поводу этой группы. Вы же входите в нее. Там большое количество депутатов из многих фракций.

– Да, это одна из крупнейших групп.

– Может, действительно, стоит поднять этот вопрос и ответить на такие призывы одной из политических партий Германии?

– Очевидно, что поднимать этот вопрос в рамках группы друзей можно. Но я помню нашу дискуссию в группе дружбы с грузинским парламентом. Когда мы обсуждали вопрос реакции на то, что господин Саакашвили как гражданин Украины позволял себе вмешательства во внутренние дела Грузии, многие представители "Слуги народа" просто боялись брать на себя ответственность.

Подозреваю, что аналогичная ситуация даже в этом случае может постигнуть и потенциальное заявление от группы дружбы с Германией. Хотя, информация появилась только что, поэтому будем инициировать обсуждение.

Но у меня особой надежды на смелость и проактивность коллег из монобольшинства просто нет.

– А если рассматривать это заявление как симптом, как один из маячков? Можно ли говорить о том, что Россия решила несколько изменить свою тактику, риторику по отношению к нашему пути в НАТО, ЕС?

– Мы должны понимать, что Россия ни на минуту не прекращала свое противодействие украинским намерениям вступить в Европейский Союз и в Северо-атлантический альянс на протяжении всех этих лет, еще до начала российско-украинской войны и во время этой войны.

Поэтому расслабляться нельзя ни на одном этапе этого взаимодействия и попытке решить конфликт через переговоры.