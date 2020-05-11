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11 мая • обновлено в 10:11
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Климкин "запретил" России отмечать День победы: в росСМИ вспыхнул ажиотаж

1.4т
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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация и в дальнейшем развязывает войны, а потому она не в праве отмечать День победы над нацизмом.

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). В то же время его слова вызвали бурную реакцию в росСМИ.

"Нам при любых условиях не нужно отдавать России победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и забрать у нас. Я считаю, что РФ вообще не имеет морального права отмечать этот праздник, потому что главный принцип и нашей, и европейской памяти – это "Никогда снова". А Россия использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель", – высказался украинский дипломат.

Павел Климкин

Павел Климкин

Кроме этого, он подчеркнул, что украинцам стоит быть бдительными, чтобы не поддаваться на московские провокации с историей, которыми пытаются "разъединять" народ Украины.

"Должны просто понимать: все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно на стороне каких империй они боролись – просто такая была история, и в нашей истории было много сложных моментов – они реально отдали свои жизни за Украину. Здесь нужно поставить точку и очень последовательно, если хотите, вести эту историческую войну с Россией. И ее нужно выиграть", – пояснил Климкин.

Реакция росСМИ

Реакция росСМИ

Скриншот

В российских медиа сразу отреагировали на такое высказывание украинского дипломата, возмутившись тому, что он "отказал РФ в праве" отмечать День победы над нацизмом. Там подчеркнули, что в Украине основные праздничные мероприятия по этому событию проходят 8 мая, когда отмечается День памяти и примирения. В то же время еще раз подчеркнули позицию РФ, заявив, что некоторые страны якобы пытаются переписать историю, чтобы "заставить Россию оправдываться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МИД России возмутились из-за того, что в Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма во Второй мировой войне, забыв об СССР.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Российско-украинский конфликт Вторая мировая война
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Тег
СМИ
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Комментарии
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ну и Ки-и-им-кин, ну и долбо*б
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Крым Андрей
Крым Андрей
Украина самовыпилилась из числа победителей. Её право. Пусть ноет и примиряется. Хотя, стоит заметить, что 8го мая отмечали лишь "власти" и кучка маргиналов-патриотов. А народ отмечал именно 9го, несмотря на все помехи и провокации от оккупантов.
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Петров Сергей
Петров Сергей
Полна земля украинская иди@тами...
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