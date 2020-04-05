Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что фактически президентом Украины в плане самого большого принятия решений, несомненно, является нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Даже несмотря на мнения граждан о том, что в некоторых вопросах он якобы не разбирается. Об этом политик рассказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Решения точно его. Кто и как ему советует, какую информацию дает – это другой вопрос. Но решения в конце концов принимает президент", – отметил Климкин.

Климкин и Зеленский

Он подчеркнул, что так написано в Конституции Украины, и так он это видит с точки зрения того, что говорит нынешний украинский лидер. Однако, по его словам, большинство украинских медиа "транслируют только представления" президента Зеленского.

"Являются ли его представления адекватными – это действительно другой вопрос, тем не менее, президент – Зеленский", – добавил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В этом же интервью экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не сможет нормализовать отношения со страной-агрессором Россией и закончить войну, поскольку существует "два президента РФ Путина" – физический и коллективный.

Также он назвал следующую после Донбасса цель Путина в Украине.

Кроме этого, Климкин выразил убеждение, что лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук хочет "перезагрузить" Украину по своей логике и получить особую роль, на что и надеется его кум, президент России Владимир Путин.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!