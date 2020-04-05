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6 апреля • обновлено в 02:50
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Климкин сказал, кто де-факто является президентом Украины. Видео

1.6т
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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что фактически президентом Украины в плане самого большого принятия решений, несомненно, является нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Даже несмотря на мнения граждан о том, что в некоторых вопросах он якобы не разбирается. Об этом политик рассказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Решения точно его. Кто и как ему советует, какую информацию дает – это другой вопрос. Но решения в конце концов принимает президент", – отметил Климкин.

Климкин и Зеленский

Климкин и Зеленский

Он подчеркнул, что так написано в Конституции Украины, и так он это видит с точки зрения того, что говорит нынешний украинский лидер. Однако, по его словам, большинство украинских медиа "транслируют только представления" президента Зеленского.

"Являются ли его представления адекватными – это действительно другой вопрос, тем не менее, президент – Зеленский", – добавил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Зеленский Павел Климкин
Место
Украина
Теги
президент интервью
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
слуга МВФ и западных хозяев, колониальный Резидент Украины.
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