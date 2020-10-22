Климкин предложил вариант завершения войны на Донбассе

Шансом на прекращение боевых действий на Донбассе может быть заведение туда международного компонента. К тому же, им могут стать не только войска миротворцев.

Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка. Дипломат также подчеркнул, что любые договоренности по ситуации на востоке Украины не возможны без участия Запада (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Любая договоренность относительно Донбасса может быть достигнута, но может быть достигнута между нами и Западом с одной стороны и Россией с другой. Это может быть только часть большой договоренности, которая интересует Путина", – убежден Климкин.

По его мнению, судьба Донбасса в значительной степени будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Ведь именно после гонки Россия начнет свои "базарные торги".

"И второй момент – реализовать все, что вокруг Донбасса может происходить, можно только через заведение какого международного компонента. Опять же говорю, что речь не идет о десятках тысяч тяжело вооруженных миротворцев. Речь идет о разумном международном компоненте, администрации, контроле, военных советниках, полицейском компоненте. Все это можно сделать с помощью ЕС, нейтральных стран", – отметил экс-глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Климкин предположил, что вступление Украины в НАТО и Европейский союз до окончания войны на Донбассе и деоккупации Крыма не является невозможным. Дипломат подчеркнул, что наше государство должно стать восточным флангом Альянса.