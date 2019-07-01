Климкин отправил ноту по морякам: Зеленский придумал ему наказание

Президент Украины Владимир Зеленский задумал привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина, который отправил официальную ноту России, не согласовав ее с главой государства.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Отметим, Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск" после провала голосования Рады по его увольнению.

Соответствующее обращение от Зеленского поступило премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павел Климкин, о результатах которого проинформировать", – сказано в документе.

Зеленский и Климкин

Как уточнил глава Офиса президента Андрей Богдан, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

Он подчеркнул, что согласно ст. 102, 106 Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты от РФ.

Андрей Богдан president.gov.ua

"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по смене кадров и назначению тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", – подытожил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

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