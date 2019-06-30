Климкин на грани увольнения: Зеленский определился с новым главой МИД

1 июля парламентский комитет по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина.

Также будет рассмотрено назначение на эту должность замглавы Офиса президента Вадима Пристайко. Такую информацию представила глава комитета Анна Гопко, пишет Hromadske.

Кандидатура Пристайко на пост главы МИД обсуждалась с самого начала вступления Владимира Зеленского на президентский пост.

Также его имя упоминалось на пресс-конференции Зеленского, в ходе которой он обвинил Министерство иностранных дел Украины в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Пристайко и Климкин Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в ответ на это Климкин заявил, что российская нота была ловушкой, и опубликовал и ее, и от ответ украинской стороны.

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