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Клименко: если Вакарчуку нужно будет стать премьер-министром – он станет

1.5т Читать материал на украинском

Председатель партии Святослава Вакарчука "Голос" Юлия Клименко заявила, что, если ему нужно будет стать премьер-министром Украины, то он не откажется и займет должность.

О таких политических амбициях лидера "Океана Ельзи" она рассказала в интервью ТСН. "Если ему надо будет стать премьер-министром, он не отказывается от этого, и он станет премьер-министром. И будет работать", – сказала Клименко.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Clutch

Также председатель партии отметила, что в парламенте Вакарчуку больше всего нравятся внешнеполитические вопросы.

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"Возможно, это будет Комитет по вопросам внешней политики. Культурные, образовательные вопросы также могут быть", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук сам рассказал, хочет ли быть премьер-министром Украины. Тем временем в команде президента Украины Владимира Зеленского предложили внести в список кандидатов на место премьер-министра малоизвестных специалистов, а также спросить мнение украинцев.

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Персоны
Святослав Вакарчук Юлия Клименко
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Н Олег
Н Олег
вака-чуке бы протиснуца в раду хоть на галерку .... а он сразу -- премьер ...
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Serov Oleg
Serov Oleg
это сродни спикелу андлюше будет
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
он займет роль Ляшка, будет так же в рот брать, или жопу подставлять
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