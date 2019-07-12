Клименко: если Вакарчуку нужно будет стать премьер-министром – он станет

Председатель партии Святослава Вакарчука "Голос" Юлия Клименко заявила, что, если ему нужно будет стать премьер-министром Украины, то он не откажется и займет должность.

О таких политических амбициях лидера "Океана Ельзи" она рассказала в интервью ТСН. "Если ему надо будет стать премьер-министром, он не отказывается от этого, и он станет премьер-министром. И будет работать", – сказала Клименко.

Святослав Вакарчук Clutch

Также председатель партии отметила, что в парламенте Вакарчуку больше всего нравятся внешнеполитические вопросы.

"Возможно, это будет Комитет по вопросам внешней политики. Культурные, образовательные вопросы также могут быть", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук сам рассказал, хочет ли быть премьер-министром Украины. Тем временем в команде президента Украины Владимира Зеленского предложили внести в список кандидатов на место премьер-министра малоизвестных специалистов, а также спросить мнение украинцев.

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