Кличко позвал Саакашвили в УДАР: президент Грузии растерялся и спросил совета на улице. Видео

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили ответил на предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить партию "УДАР" на внеочередных выборах в парламент.

Об это он сообщил в Facebook, отметив, что хочет узнать мнение украинцев о столь важном для него решении.

"В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям, Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение. Нам нужно или идти с "УДАРом" при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов. Давайте оперативно решать!" – написал он в сети.

На видео Саакашвии пожаловался что его партия "Рух нових сил" имеет ряд проблем с регистрацией, что "искусственно созданные Минюстом, где заправляет представитель прежней власти Павел Петренко".

"Я обратился к политическим силам, и откликнулись несколько партий, в том числе мэр Киева Виталий Кличко предложил возглавить его партию "УДАР". Хочу сказать, что Кличко мой давний друг, и он очень достойный человек. Он выступил против, когда меня лишили гражданства. Когда меня выдворили из страны, он единственный из власти четко высказал свою позицию. Несомненно, у Киева есть проблемы, но из всех мэров он был наиболее эффектным, лучшим. Он во многом изменил к лучшему инфраструктуру города. Вот, например, мост мне нравится", – поделился экс-глава Одесской области.

Но Саакашвили назвал ряд условий, на которых он готов возглавить партию Кличко.

"Партию "УДАР" нужно менять фундаментально. Во-первых, там есть люди, которые долгое время были с пятым президентом Петром Порошенко, и их нужно менять. Во-вторых, там есть люди, которые связаны с коррупцией. Надо от них отмеживаться и добиваться их тюремного заключения. Если мы не выбираем этот вариант, то может оказаться, что моя команда "РНС" может оказаться вне выборов", – рассказал он.

Михеил Саакашвили

Также Саакашвили добавил, что президенту Владимиру Зеленскому нужно помогать, как в парламенте, так и кадрами.

"Поэтому хочу ваше мнение. Чтобы это не решалось в кулуарах, давайте вы мне скажите, как будет лучше. Я послушаю все ваши аргументы и очень быстро вместе с вами приму решение", - подытожил Саакашвили.

Отметим, что президент Грузии записал видеобращение прямо на улице, идя прямо вдоль дороги.

Меньше чем час пост собрал почти тысячу комментариев. Многие пользователи не советуют Саакашвили объединяться с Кличко.

Напомним, лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его сила идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 и позвал Михеила Саакашвили стать председателем его партии.

При этом представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что Саакашвили может войти в команду президента Зеленского.

Однако Зеленский сообщил, что Саакашвили в Украине на данный момент не предоставят никакой государственной должности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября 2018 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

29 мая третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Политик приземлился в аэропорту "Борисполь" в 17:30. Он вылетел рейсом из Варшавы, получив перед отправлением удостоверение личности для возвращения в Украину.

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