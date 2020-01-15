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15 января • обновлено в 19:58
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Кива попался в Раде за рассматриванием голых фото: пикантное видео

5.7т
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Скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на рассматривании откровенных фото прямо во время заседания Верховной Рады Украины.

Соответствующее видео, заснятое журналистом Алексеем Липовецким, было обнародовано на YouTube-канале TK Media (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На кадрах запечатлено, как нардеп смотрел на своем смартфоне на снимки обнаженной женщины, присланные в мессенджере WhatsApp. После народный избранник отложил телефон в сторону.

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Кива рассматривал интимные фото в Раде

Кива рассматривал интимные фото в Раде

Коллаж

Это происходило во время голосования – слышно, как спикер ВР Дмитрий Разумков говорит: "Прошу определяться и голосовать".

Рядом с Кивой в этот момент сидела коллега по фракции ОПЗЖ Наталья Королевская.

Напомним, недавно в зале Рады засняли, как во время заседания депутат от президентской партии "Слуга народа" Людмила Марченко смотрела видео на телефоне.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Персона
Илья Кива
Место
Украина Киев
Теги
видео фотографии депутат скандалы "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Комментарии
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На улице шастают,пидофилы ,маньяки, гей ,а в сраде ананисты ,это цвет кастрюляголовой недонации.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Какой народ, такие и его "слуги"...
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Cachko Elena
Cachko Elena
Это что ж за рада сексуально озабоченных собралась ? Жены -курицы не дают ,приходится в раде удовлетворяться...
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