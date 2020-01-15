Кива попался в Раде за рассматриванием голых фото: пикантное видео

Скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на рассматривании откровенных фото прямо во время заседания Верховной Рады Украины.

Соответствующее видео, заснятое журналистом Алексеем Липовецким, было обнародовано на YouTube-канале TK Media (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На кадрах запечатлено, как нардеп смотрел на своем смартфоне на снимки обнаженной женщины, присланные в мессенджере WhatsApp. После народный избранник отложил телефон в сторону.

Кива рассматривал интимные фото в Раде Коллаж

Это происходило во время голосования – слышно, как спикер ВР Дмитрий Разумков говорит: "Прошу определяться и голосовать".

Рядом с Кивой в этот момент сидела коллега по фракции ОПЗЖ Наталья Королевская.

Напомним, недавно в зале Рады засняли, как во время заседания депутат от президентской партии "Слуга народа" Людмила Марченко смотрела видео на телефоне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива ранее попался на "рукоблудии" в зале Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как он разговаривал по телефону, а затем принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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