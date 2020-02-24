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24 февраля • обновлено в 17:33
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Кива "подчистил" старый пост о 23 февраля: украинцы отреагировали

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Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, которого подловили за протестом против празднования 23 февраля в Украине в прошлом, отредактировал старые публикации в соцсети.

Политик, который в 2020 году "взорвался" возмущением из-за отмены советской даты, в 2015 году наоборот просил не поздравлять его с праздником оккупантов. Однако этот пост он "подчистил" после резонанса в СМИ.

Вместо фразы "Огромная просьба! Не поздравлять меня с праздником армии государства, котрое уничтожает украинскую нацию" в Facebook внезапно появились слова "Огромная просьба! Помнить о празднике Красной армии, которая победила фашизм!"

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Кива "подчистил" старый пост о 23 февраля

Кива "подчистил" старый пост о 23 февраля

ТСН

"Похоже у нас появился новый чемпион по переобуванию в воздухе. И это наш знаменитый Илья Кива. Который умудрился отредактировать свою публикацию аж... за 2015 год... Просто пример "Принципиальности" и "Последовательности". Ну а если говорить серьезно, то все это выглядит просто жалко", – прокомментировал пользователь Михаил Шнайдер.

Кива отредактировал пост о 23 февраля

Кива отредактировал пост о 23 февраля

В комментариях бурно отреагировали на действия Кивы."Это называется предвидеть", "Оскар ему, Оскар", "Другой заказчик, другие посты. Это же политика", "Партийная дисциплина, так сказать", – написали украинцы.

Кива "подчистил" старый пост о 23 февраля
Кива "подчистил" старый пост о 23 февраля

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Илья Кива
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Главное вовремя переобуться, на украине этому учат с детства)
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