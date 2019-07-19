Предложения Кремля по мирному урегулированию на Донбассе напоминают дележ награбленного героем старого фильма Попандопуло.

Это мне, это еще мне, пусть это тебе, а это снова мне – как-то так. Наверное, сам себе Путин кажется невероятно хитрым политиком и мастером блефа. Вот только хитрости его примитивны, если не сказать туповаты, блеф теряет смысл при первом же логическом анализе "заманчивых предложений" и никто из здравомыслящих людей на такую приманку не клюнет. Тем не менее, вождь одичалых не унимается и если "хитрый план" вызывает исключительно насмешки, он пытается продавить его силой. В формате ультиматума.

В принципе, ультиматум это даже лучше, чем попытки нас перехитрить. Так проще. Никто из Кремля и из играющих на стороне врага отечественных политиков не пытается вилять. Вещи названы своими именами, условия обозначены, нам осталось не зажмуриваться и правильно оценить те условия, которые нам ставят. То есть цену, которую именно мы должны заплатить за вывод российских войск из Донбасса. Тут, судя по соцопросам, тоже не до всех сразу доходит, поэтому необходим краткий ликбез. Так вот, если предельно коротко: предложенные вчера Путиным условия очень выгодны России вообще и Кремлю в частности. Материально, морально и дипломатически. Мы остаемся в крупном проигрыше с очень паршивыми перспективами и сильно подставляем всех наших союзников. Вот такая история.

Итак, вчера Владимир Путин просто фонтанировал "мирными инициативами" и активно демонстрировал это на встрече с Виктором Медведчуком. Который совсем не случайно заскочил в гости к Путину после презентации в своего "мирного плана" в Страсбурге. Это, кстати, важная деталь. Склонять к миру на путинских условиях (здорово напоминающем капитуляцию) нас будет не только Москва и ее верные друзья в украинской политике. Подключатся прикормленные Кремлем правые и левые депутаты из Евросоюза, да и более уравновешенные любители бизнеса с РФ тоже исполнят роль хора на втором плане в этом спектакле. Так что отказаться от крайнего предложения Путина будет не просто. Но сделать это просто необходимо.

В принципе, сейчас Кремль выдвигает всего одно условие – прямые переговоры официальной украинской власти с так называемыми лидерами ОРДЛО. Путин их многозначительно называет "представители республик". Вот именно так своим ртом он и сказал – полноценное урегулирование возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР". Не обольщайтесь кажущейся простотой. При выполнении этого условия Москва уже получает все, чего хотела. А мы получаем новые проблемы.

Сам факт официальных переговоров Киева с Донецком и Луганском автоматически ставит крест на всех обвинениях России в вооруженной агрессии и связанных с этим экономических и политических санкциях. Все же видят – есть гражданская война между Киевом и Донецком. И вот теперь воюющие самостоятельные стороны устали воевать и ведут переговоры. А РФ, как оказалось, вовсе не агрессор, а миротворец. Который усадил воюющие стороны за стол переговоров. То есть все это время Россия добивалась мира в соседней стране, а Украина, Польша, страны Балтии и США со своими друзьями в Европе нагло и цинично врали про агрессию РФ.

Новости В России нет русских

То есть санкции снимаются само собой, но стоит поговорить об извинениях и компенсации. Потому что воевавшие Киев и Донецк ведут переговоры, Кремль-миротворец ждет заслуженной награды – все просто. Кстати, де-факто признание Крыма в качестве награды вполне подойдет. Ну, все же видят на примере Донбасса, что верить украинской пропаганде и заявлениям союзников Украины не стоит. В Крыму тоже было просто народное волеизъявление. А свет и воду Украина туда скоро даст – это будет одно из условий перемирия, которое выдвинут Донецк и Луганск.

Что мы получаем в результате. Россия вся в белом и со статусом оболганного миротворца прощается с санкциями и изоляцией. Украина имеет внутренний конфликт, сама убила 13 тысяч граждан, обстреливала из орудий свои же города, сама разгромила инфраструктуру на Донбассе и предприятия с жилыми домами. Потому что Хунта не хотела услышать голос простых жителей Донбасса, не любивших Майдан. Их теперь все жалеют и Киеву придется компенсировать все расходы, разрушения, заплатить за все вывезенное в Россию и восстанавливать инфраструктуру за свой счет. Сколько исков о компенсации накидают Украине в наши и международные суды обиженные украинской армией жители Донбасса – сложно даже предположить. Но платить придется по полной программе, потому что горе побежденным. А согласившись на путинский ультиматум о прямых переговорах с ОРДЛО, мы станем именно побежденными. Просто дав согласие. Вот такая примитивная хитрость Кремля. Конфетка, которую предлагает нам Путин – ядовитая.

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