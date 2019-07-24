Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кириленко: ответственность за новых руководителей ОГА должна брать новая команда

1.7т Читать материал на украинском

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко не принимал участия в согласовании кандидатур новых председателей областных государственных администраций.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. По его словам, к этим претендентам есть серьезные вопросы, поэтому ответственность за их назначение действующему правительству не стоит брать.

"Не вижу смысла действующему правительству согласовывать кандидатуры новых глав ОГА, некоторых из них затем Президент даже не назначает, потому что есть серьезные вопросы. Считаю, что ответственность за новых руководителей ОГА должно брать новое правительство и новая команда. Поэтому не участвовал в рассмотрении кадровых вопросов", – написал Кириленко.

Кириленко

Кириленко

112/Укринформ

Новости
Рада без коалиции? "Слуга народа" берет 50% по мажоритарке: первые данные ЦИК

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает неправильным рассматривать вопрос согласования кандидатур на должности председателей ОГА в закрытом режиме. Так министр отреагировал на спор, который произошел во время заседания правительства.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Вячеслав Кириленко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
7
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel