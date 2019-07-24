Кириленко: ответственность за новых руководителей ОГА должна брать новая команда

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко не принимал участия в согласовании кандидатур новых председателей областных государственных администраций.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. По его словам, к этим претендентам есть серьезные вопросы, поэтому ответственность за их назначение действующему правительству не стоит брать.

"Не вижу смысла действующему правительству согласовывать кандидатуры новых глав ОГА, некоторых из них затем Президент даже не назначает, потому что есть серьезные вопросы. Считаю, что ответственность за новых руководителей ОГА должно брать новое правительство и новая команда. Поэтому не участвовал в рассмотрении кадровых вопросов", – написал Кириленко.

Кириленко 112/Укринформ

Не вижу смысла действующему правительству согласовывать кандидатуры новых глав ОГА, некоторых из которых затем Президент даже не назначает, потому что есть серьезные вопросы. Считаю, что ответственность за новых руководителей ОГА брать новое правительство и новая команда. Поэтому не участвовал в рассмотрении кадровых вопросов - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 24 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает неправильным рассматривать вопрос согласования кандидатур на должности председателей ОГА в закрытом режиме. Так министр отреагировал на спор, который произошел во время заседания правительства.

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