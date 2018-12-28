Кириленко: действие квот опровергло бред о ''неформате'' украинской песни

После введения языковых квот увеличилось число украиноязычных песен в рейтингах. Так, в годовой чарт топ-40 песен известного сервиса ФДР вошли 22 трека на украинском языке.
Об этом написал на своей странице в Twitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, добавив ссылку на сам рейтинг.
Вячеслав Кириленко
kmu.gov.ua
"Известный сервис ФДР назвал топ-40 песен 2018 года. Так в нем 22 трека на украинском языке, в том числе песня-победитель! А в 2014 году в топ-40 было всего четыре песни на украинском языке. Вот вам квоты, действие которых полностью опровергло всякую чушь о "неформате" украинской песни!" — отметил он.
Відомий сервіс ФДР назвав Топ-40 пісень 2018 року.Так у ньому 22 треки українською мовою,у тому числі пісня-переможець! А 2014р у Топ-40 було лише 4 пісні укрмовою.От вам квоти, дія яких повністю спростувала усіляку маячню про "неформат" української пісні! https://t.co/j8RrRTmjYH— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 27 декабря 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL,
16 июня 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "О телевидении и радиовещании" и ввела квоты для продукции на украинском языке на радио.
В мае 2017 года парламент принял во втором чтении законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении. В соцсетях данная новость вызвала большой ажиотаж. Украинцы обрадовались и поздравили друг друга, отметив, что это поспособствует развитию национального телевидения.
Также напомним, ранее Кириленко заявил, что все телеканалы, которые будут транслировать новогодние концерты с участием артистов из "черного списка", будут наказаны Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания вплоть до лишения лицензий.
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