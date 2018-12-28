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Кириленко: действие квот опровергло бред о ''неформате'' украинской песни

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После введения языковых квот увеличилось число украиноязычных песен в рейтингах. Так, в годовой чарт топ-40 песен известного сервиса ФДР вошли 22 трека на украинском языке.

Об этом написал на своей странице в Twitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, добавив ссылку на сам рейтинг.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

kmu.gov.ua

"Известный сервис ФДР назвал топ-40 песен 2018 года. Так в нем 22 трека на украинском языке, в том числе песня-победитель! А в 2014 году в топ-40 было всего четыре песни на украинском языке. Вот вам квоты, действие которых полностью опровергло всякую чушь о "неформате" украинской песни!" — отметил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL,

  • 16 июня 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "О телевидении и радиовещании" и ввела квоты для продукции на украинском языке на радио.

  • В мае 2017 года парламент принял во втором чтении законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении. В соцсетях данная новость вызвала большой ажиотаж. Украинцы обрадовались и поздравили друг друга, отметив, что это поспособствует развитию национального телевидения.

  • Также напомним, ранее Кириленко заявил, что все телеканалы, которые будут транслировать новогодние концерты с участием артистов из "черного списка", будут наказаны Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания вплоть до лишения лицензий.

Читайте все новости по теме "Квоты на украинскую музыку" на OBOZREVATEL.

Тема
Квоты на украинскую музыку
Персона
Вячеслав Кириленко
Место
Украина
Тег
музыка
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