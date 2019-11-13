"Киеву нужно признание!" В России разозлились из-за решения ООН в пользу Украины

В Государственной думе России заявили, что Украина демонстрирует мастер-класс по бесперспективности судебных исков против России.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя решение ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ и заявление украинского МИД, что Москва должна доказывать свою непричастность к финансированию терроризма, передает RT.

"Без сомнения, этот яркий, эффектный, но абсолютно бесполезный юридический жест Украины будет похоронен в международных судах, но зато к нему привлечено внимание прессы. И получается, что официальный Киев опять на волне медийности", — отметил он.

По его убеждению, украинская сторона вряд ли дождется каких-либо извинений, оправданий или компенсаций от Москвы.

Международный суд ООН Укринформ

"Впрочем, я уверен, украинские чиновники сами не верят в эффективность своих исков, но, видимо, надеются под этот хайп попросить денег у Запада на судебные издержки", — добавил Бальбек.

Как считает депутат Госдумы Дмитрий Белик, заявление Украины можно рассматривать как часть информационной кампании по дискредитации России.

"Мол, воюет на Донбассе, ущемляет права крымских народов — и в целом она тоталитарное государство. При этом официальному Киеву нужно, что называется, признание Америки: ведь если эта информационная кампания завершится успехом, значит, против России могут быть введены новые санкции, а этот вариант Киев будет рассматривать как свою победу", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ.

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