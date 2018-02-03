"Киев и Варшава слушают Москву внимательно": на КремльТВ придумали, как "вернуть" Украину

Россия должна использовать споры Украины и Польши вокруг польского закона о "преступлениях украинских националистов" в свою пользу.

Об этом заявил бывший депутат Госдумы Борис Надеждин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

В течение передачи ведущая Ольга Скабеева несколько раз спрашивала у экспертов, как Москве обернуть конфликт между Польшей и Украиной на почве исторических вопросов так, чтобы "вернуть" Украину.

"У нас есть какой-то шанс. Все-таки, это спор славян между собой. Здесь нам можно даже какую-то площадку для диалога (предоставить. - Ред.)", - заявил Надеждин, вызвав смех в зале.

"Все слушают Москву внимательно, и Варшава, и Киев, и они живут более-менее дружно. Мне кажется этим можно воспользоваться", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

Согласно нововведению, за отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет. Президент Украины Петр Порошенко назвал закон необъективным и категорически неприемлемым.