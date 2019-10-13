Киев держит слово: начался исторический процесс между Украиной и Польшей

Украина готова пойти навстречу руководству Польши по вопросу исторической памяти и ждет соответствующих шагов от официальной Варшавы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Радио Свобода". Согласно условиям Украины, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Вадим Пристайко youtube.com

"Уже есть первые сдвиги в направлении по началу эксгумационных работ. Есть первые разрешения на их проведение. Мы надеемся, что это немножко разблокирует всю ситуацию. Наша позиция является принципиальной. Мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем такие же шаги навстречу", – заявил чиновник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине.

Впоследствии стало известно, что Украина дала официальное согласие Польше на возобновление эксгумационных работ. Это подтвердили заместитель министра иностранных дел Василий Боднар и посол Республики Польша в Киеве Бартош Цихоцкий.

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