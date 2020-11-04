Кернеса, которого не видели почти два месяца, переизбрали мэром Харькова
Геннадий Кернес не появлялся на публике уже около двух месяцев
Известно, что сейчас он проходит лечение в Германии
Это не помешало ему набрать более 60% голосов на выборах
По результатам подсчета 100% протоколов, выборы мэра Харькова выиграл действующий глава города Геннадий Кернес.
Он набрал 60,34%, сообщили "Суспільному" в городской территориальной избирательной комиссии.
Вторым стал Александр Фельдман – у него 14,32% голосов. На третьем месте оказался глава Харьковской ОГА Алексей Кучер с 7,24%.
Официально результаты голосования планируют объявить 4 ноября.
Отметим, что Геннадий Кернес, который является мэром Харькова с 2010 года, не появлялся на публике уже почти два месяца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.
Позднее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Геннадий Кернес вряд ли вернется из Германии до местных выборов, которые назначены на 25 октября.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.
22 октября врачи не разрешили мэру Харькова выходить в прямой эфир.
3 ноября появилась информация, что Кернес якобы скончался, однако ее опровергли.