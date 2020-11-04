Кернеса, которого не видели почти два месяца, переизбрали мэром Харькова

По результатам подсчета 100% протоколов, выборы мэра Харькова выиграл действующий глава города Геннадий Кернес.

Он набрал 60,34%, сообщили "Суспільному" в городской территориальной избирательной комиссии.

Вторым стал Александр Фельдман – у него 14,32% голосов. На третьем месте оказался глава Харьковской ОГА Алексей Кучер с 7,24%.

Официально результаты голосования планируют объявить 4 ноября.

Отметим, что Геннадий Кернес, который является мэром Харькова с 2010 года, не появлялся на публике уже почти два месяца.

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