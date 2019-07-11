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Каждые полгода чиновник должен проходить проверку на "детекторе лжи" – Гриценко

1.7т Читать материал на украинском

Партия "Гражданская позиция" в парламенте среди первых инициатив предложит провокацию взятки и проверку на полиграфе.

Об этом 11 июля рассказал лидер политсилы Анатолий Гриценко во время встречи с работниками предприятия "Транссервис-1" в селе Басовка Пустомытовского района на Львовщине, сообщается на странице партии в Facebook.

"Каждые полгода чиновник должен проходить полиграф. "Детектор лжи" покажет, кто и как работает. Половина чиновников уволится сама. Другая половина будет работать честно, прозрачно, эффективно", – сказал политик.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Facebook "Гражданской позиции"

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"Еще одна инициатива – это провокация взятки. Представьте, что вы – чиновник. К вам приходит родственник и предлагает взятку. Если слюна потекла и соблазнился – выведут под белы рученьки правоохранители. Если держался достойно – работай дальше", – добавил Гриценко.

Встреча с Гриценко

Встреча с Гриценко

Facebook "Гражданской позиции"

Встреча с Гриценко

Встреча с Гриценко

Facebook "Гражданской позиции"

Встреча с Гриценко

Встреча с Гриценко

Facebook "Гражданской позиции"

Как сообщал OBOZREVATEL пользователи сети вставили эпизод из предвыборного ролика с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко в сцену культового сериала "Игра престолов".

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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