"Описал будущее": Казарин указал на тревожный знак в интервью Коломойского

Скандальные пророссийские высказывание олигарха Игоря Коломойского в нашумевшем интервью New York Times являются тревожным сигналом. Ведь миллиардер, имея определенную инсайдерскую информацию, вполне мог описывать ближайшее будущее Украины.

Такое мнение в статье для "Крым. Реалии" выразил украинский журналист Павел Казарин. Кроме того, он напомнил, что, озвучивая столь циничную позицию, Коломойский руководствовался личными бизнес-интересами.

"Все меняется. Украина не устает это доказывать. Герои становятся антигероями, кумиры превращаются в изгоев, а расстояние от крайности до крайности не столь уж и велико. В 2019-м олигарх Игорь Коломойский звучит совершенно иначе, чем в 2014-м. В самом начале войны он предлагал национализировать украинскую собственность российских олигархов. Обещал награды за поимку боевиков. Называл Владимира Путина "шизофреником маленького роста". Спустя пять лет все изменилось. Впрочем, ничего удивительного. Игорь Коломойский – сам себе институт", – пишет журналист.

Он подчеркнул, что в каждый конкретный момент времени олигарх говорит лишь то, что выгодно ему самому, поэтому было бы странно, если бы он поступал иначе. Ведь Коломойский решает свои задачи, и если украинское будущее в них не вписывается – тем хуже для украинского будущего.

"Роль личности в отечественной истории всякий раз оказывается определяющей. Форма часто побеждает содержание. А умение казаться давно важнее умения быть. Возможно, Игорь Коломойский это прекрасно знает – и в интервью The New York Times всего лишь описывает наше недалекое будущее", – предупредил Казарин.

Игорь Коломойский "РБК-Украина"

Он отметил ,что вызовы для Украины усугубляются еще и тем, что на протяжении последних нескольких лет она переживает колоссальные трансформации.

"Новой Украине всего пять лет. А той прежней, которая "подбрюшье" и "буфер", – десятки и сотни. Ветеранов несколько сотен тысяч, а безразличных – миллионы. Европа требует болезненных реформ, а Россия требует лишь не сопротивляться. Всегда есть люди, для кого флаги – это набор нитей, и гимн – набор нот. Проигрыш можно назвать миром, разоружение объяснить экономией, а трусость – благоразумием", – пишет журналист.

Что касается России в этом сценарии, то она, убежден Казарин, не ставит под вопрос принадлежность Донбасса, а всего лишь пытается его Украине вернуть, но со своими мотивами.

"И вернет уже завтра – как только Киев даст на это добро. А затем Донбасс сам сделает с Украиной все то, что необходимо Москве. Терминология позволяет дипломатии творить чудеса. Можно переименовать войну в обострение. Назвать патриотов радикалами. Оборону – агрессией. Можно попытаться обнулить новую Украину во имя возвращения к прежней. Той самой, что существовала до 2014-го. Но есть одно но. Крым", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коломойский, в частности, заявил американским СМИ, что НАТО не сможет совладать с армией РФ и российские танки будут в Польше.

Кроме того, он призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на востоке, "быстро уйдут в прошлое".

Также миллиардер призвал Украину отказаться от помощи МВФ и предложил заменить ее кредитами от России.

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