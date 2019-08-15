"Удержать Украину в имперском стойле": Казарин раскрыл суть Минских соглашений

Все украинские политики должны понимать, что Украина может лишь имитировать приверженность Минским договоренностям. Ведь их полное выполнение станет игрой в пользу российских оккупантов на Донбассе.

Об этом в статье для "Крым. Реалии" написал украинский журналист Павел Казарин и призвал политиков не забывать об истинной сути этого документа.

"Любая политика предполагает лицемерие. Особенно, если речь идет о дипломатии. Любой украинский политик вынужден говорить о безальтернативности Минских соглашений. О том, что они – это путь к миру на Донбассе. О том, что переговоры и консультации в "минском формате" неизбежны и необходимы. В реальности же у Киева нет иного выбора, кроме как имитировать выполнение Минских соглашений. Именно имитировать, потому что их прямое выполнение превратит Донбасс в контролируемый Россией анклав", – объясняет он.

Казарин подчеркнул, что этот сценарий довольно недвусмысленно предрекают пункты об амнистии, особом статусе региона и контроле над границей, который должен возобновиться лишь после проведения местных выборов.

Как пишет журналист, Киев прекрасно понимал, что буквальное выполнение Минских соглашений приведет к кризису. Обязательно – политическому и вероятно – кризису украинской государственности как таковой. Ведь вторые Минские соглашения заключались в феврале 2015 года, когда Украина была ослаблена, а Россия могла навязывать свою повестку. Однако Киев решил превратить изначально невыгодное для себя соглашение в уловку для сохранения международных санкций против России. Казарин напомнил, что для этого Украина раз за разом настаивала на том, что Москва не выполняет первый пункт соглашений – полное прекращение огня вдоль линии соприкосновения.

Война на Донбассе ИноСМИ

"Киев настаивал, что до тех пор, пока этот пункт не выполняется, о реализации следующих договоренностей не может идти речи. И, надо отдать должное, эта тактика работала последние четыре с половиной года. Россия оставалась под санкциями. Война перешла в позиционную стадию. Количество потерь – в сравнении с цифрами 2014 года – сократилось. И это тот максимум, на который Украина могла рассчитывать. В этом и состоит необходимое лицемерие. Воплощение Минских соглашений – которые заключались под давлением и призваны были удержать Украину в имперском стойле – по степени эффективности для Киева напоминает выстрел в ногу", – считает журналист.

Ведь отказ от них в одностороннем порядке, отмечает он, чреват отменой санкций против России. Следовательно, единственный выход – поддерживать статус-кво: Украина была бы рада соблюдать договоренности, однако Россия не выполняет первый пункт о прекращении огня и должна оставаться под санкциями.

"И если украинский политик настаивает на том, что "Минск" нужно воплотить в жизнь в полном объеме – он либо наивен, либо злонамерен. Или он не понимает механику работы этого механизма. Или он просто пытается воплотить в жизнь российский сценарий. В эту же копилку наивности – все разговоры о поиске новых форматов. Нормандский, будапештский или какой-либо еще – это все не имеет ровным счетом никакого смысла. Мир на Донбассе не наступает вовсе не потому, что за переговорным столом сидят не те дипломаты. Он не наступает лишь потому, что на это нет воли России. Той самой, которая и развязала нынешнюю войну", – уверен Казарин.

Подытоживая, он повторил, что украинские политики и дипломаты обречены говорить о безальтернативности Минских соглашений. Ведь пока соглашения стоят на паузе – Россия несет убытки от санкций, а Украина сохраняет свой суверенитет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный считает, что минский формат перестал быть действенным. Поэтому следует возвращаться к нормандским переговорам.

Ранее Бессмертный заявил, что Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех воинов ВСУ под Павлополем.

13 августа Зеленский подписал указ, которым уволил Бессмертного. На запрос о причинах такого решения в Офисе президента заявили, что сейчас "формируют наиболее эффективную группу".

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