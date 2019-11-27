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29 ноября • обновлено в 11:47
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Кассетный скандал с Трубой дошел до ЕС: стало известно, к кому попали пленки

8.6т
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Пятый президент Украины Петр Порошенко якобы передал скандальные записи из кабинета директора Государственного бюро расследований президенту Европейского Совета Дональду Туску.

Об этом в ходе интервью LB.ua с директором ГБР Романом Трубой заявила журналистка Соня Кошкина.

"Насколько я знаю, более 30 часов прослушки Порошенко передал недавно Туску. Сделал шаг на опережение, так сказать. В целях самозащиты. С частью материалов Туск уже ознакомился. Откуда у Порошенко могут быть эти записи?" – спросила она.

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Порошенко передал Туску пленки с кабинета Трубы

Порошенко передал Туску пленки с кабинета Трубы

"На мой взгляд, лица, осуществлявшие незаконную запись в кабинете директора ГБР, и лица, которые сейчас владеют этими записями не одни и те же. Каким образом Петр Порошенко получил эти записи, я не знаю и не могу сказать. Я руководитель правоохранительного органа. Я говорю только фактами. Если у меня будут факты, каким образом Порошенко получил эти записи, обязательно озвучу", – ответил Труба.

Напомним, ранее Туск уже отреагировал на кассетный скандал, заявив, что любая попытка запугать представителей оппозиции и политические преследования в Украине будут поводом для беспокойства в Евросоюзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.

  • В сеть слили записи разговоров в кабинете Трубы. В них фигурирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

  • Труба запаниковал, заверив, что пленки – фейк.

  • Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.

  • В эфире "Свободы слова" Труба ушел от ответа, был ли его голос на пленках с записями разговоров в ГБР.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Петр Порошенко Дональд Туск Роман Труба
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Корецький Іван
Корецький Іван
Вош портновська не довго вже на своєму теперішньому місці буде
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Надежда Вера
Надежда Вера
Эта Соня задает дурные вопросы и общается с преступником. Или она не боится запачкаться дерьмецом, нет дерьмом.
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