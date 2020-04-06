Главная Новости
6 апреля • обновлено в 15:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Александр Кочетков
Александр Кочетков
Аналитик Все статьи автора

Какая власть необходима Украине

602

Это между прочим, украинский вопрос вопросов! Потому что мы регулярно недовольны властью, недовольны справедливо, но сбой происходит именно при смене тех, кто нас не устраивает, на причесанных по-другому, но внутри таких ж, если не хуже.

Поэтому формулирую четко и нелицеприятно:

  1. В украинской власти на всех значимых должностях должны быть исключительно украинцы. Не формально получившие украинский паспорт, а люди, неразрывно с Украиной связанные.

  2. Во власти должны быть патриотические прагматики. Патриотичность заключается не в громких словесах, а в твердом намерении связать свою жизнь с Украиной не только сегодня, но и в будущем. То есть, эти люди должны быть шкурно заинтересованы в процветании Украины. Критерий — готовность при поступлении на госслужбу перевести свои сбережения в гривну на счету госбанка Украины. А прагматизм заключается в отсутствии намерений укладывать Украину под Россию, Штаты, Китай, Европу — ни под кого. А искать везде и во всем украинскую выгоду и украинский интерес.

  3. Эти люди в предыдущей жизни должны иметь реальные успехи именно в практической деятельности. Не в заокеанских заграницах и не теоретизирование/преподавание. И уж тем более, не посещение двухнедельных курсов, в название которых лукаво вписано Гарвард, Оксфорд или что-то подобное.

  4. Это должны быть известные яркие люди с публично заявленными позициями — по внутренней и внешней политике, экономике, культуре и т.д. И эти позиции должны быть сформулированы в виде обязательств. Кроме того, должно быть зафиксировано, с чем человек заходит во власть (декларация), и с чем НАМЕРЕН выйти.

  5. Это должны быть моральные люди. Здесь сложнее всего — четкий формализуемых критериев не существует. Но даже при поверхностном журналистском изучении биографии общественного деятеля его порядочность/непорядочность обязательно проявляются.

Так вот, не уверен, что людей, отвечающих изложенным требованиям, в Украине можно найти в достаточном для управления страной количестве. Но уверен в том, что если они и отыщутся, то их ни на какую значимую должность не изберут.

Поэтому начинать надо с принципиальной смены всей нынешней системы власти и замены ее на адекватную Украине, украинцам и ужесточившемуся миру.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Кочетков Александр Кочетков
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,27 миллиона человек, погибли – почти 70 тысяч

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

  • Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор" вместо мыла.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги