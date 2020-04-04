Как Янукович с Пшонкой: Трепак назвал большую ошибку Зеленского

Президент Владимир Зеленский, уволив генпрокурора Руслана Рябошапку и назначив вместо него Ирину Венедиктову, допустил очередную огромную кадровую ошибку.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

" Глава государства, если он на самом деле стремится обеспечить правопорядок, должен быть заинтересован в том, чтобы генпрокурор был "правильным" (принципиальным и компетентным), а не полностью "своим" (верным). У Януковича был "тристапроцентный свой" Пшонка. Где теперь Янукович и его Пшонка?" – отметил он.

Владимир Зеленский

Трепак добавил, что после назначения Венедиктовой отстранила его от расследования ключевых дел.

"Это было неожиданно, что накануне мы с ней обсуждали перспективу расследования определенных дел, намечали планы. Но для меня сразу все стало понятно. Через полчаса я был у генпрокурора Венедиктовой и положил ей на стол заявление об увольнении", – сообщил бывший прокурор.

Напомним, что 27 марта заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта монобольшинство Верховной Рады на внеочередном заседании назначило на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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