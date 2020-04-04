Главная Новости
4 апреля • обновлено в 15:18
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Как Янукович с Пшонкой: Трепак назвал большую ошибку Зеленского

1.7т
Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский, уволив генпрокурора Руслана Рябошапку и назначив вместо него Ирину Венедиктову, допустил очередную огромную кадровую ошибку.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

" Глава государства, если он на самом деле стремится обеспечить правопорядок, должен быть заинтересован в том, чтобы генпрокурор был "правильным" (принципиальным и компетентным), а не полностью "своим" (верным). У Януковича был "тристапроцентный свой" Пшонка. Где теперь Янукович и его Пшонка?" – отметил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Трепак добавил, что после назначения Венедиктовой отстранила его от расследования ключевых дел.

"Это было неожиданно, что накануне мы с ней обсуждали перспективу расследования определенных дел, намечали планы. Но для меня сразу все стало понятно. Через полчаса я был у генпрокурора Венедиктовой и положил ей на стол заявление об увольнении", – сообщил бывший прокурор.

Напомним, что 27 марта заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта монобольшинство Верховной Рады на внеочередном заседании назначило на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Виктор Пшонка Виктор Янукович Руслан Рябошапка Ирина Венедиктова Виктор Трепак Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги