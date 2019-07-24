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Как Лукашенко: Портников объяснил феномен "новых лиц" в Украине

2.8т Читать материал на украинском

В Украине сработала технология, которая подразумевает продвижение новых лиц в политику. В свое время новым лицом был и президент Беларуси Александр Лукашенко, который до высокой должности был директором совхоза.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников UKRLIFE.TV. Лукашенко, как и нынешний президент Украины Владимир Зеленский, бросил вызов политической элите и победил с результатом в 80% по отношению к своему конкуренту. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Новые лица" работают всюду, где население утрачивает ответственность за свое участие в изменении государства. Люди начинают считать, что то, что ничего не меняется в государстве, как они хотят, – это проблема того, что политическая элита оторвалась от граждан. Они не хотят соглашаться с тем, что необходимо изменение самой политической системы", – подчеркнул Портников.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в польских СМИ появилась информация, что Зеленский воплощается в Лукашенко.

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Персоны
Александр Лукашенко Виталий Портников
Место
Беларусь
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