Как изменился Порошенко за 5 лет президентства: появились показательные фото

Волонтер и блогер Наталья Юсупова сравнила фотографии пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 и 2020 годах.

Как написала она в Facebook, "страшная цена президентства" видна невооруженным взглядом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Петр Порошенко

"Глядя на фото думаешь, что прошло минимум 20 лет", – отметила Юсупова.

По ее мнению, годы войны стоили Порошенко потери здоровья и многих дней жизни.

Пользователи выразили поддержку похудевшему экс-президенту в комментариях.

"Единственный достойный президент", "Он меня удивил как личность, в позитивном смысле конечно же... не ожидала от него такой самоотдачи", "Человек работал 24/7", – пишут они.

Петр Порошенко в 2014 году

Петр Порошенко в 2020 году

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине.

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