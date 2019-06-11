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Как "Чернобыль" от HBO: в партии Гройсмана решили взяться за украинское кино

1.1тЧитать материал на украинском

Политическая сила Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" одной из главных задач назвала развитие украинского кино с целью развития экономики.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр культуры Евгений Нищук, который будет баллотироваться в Раду на выборах 21 июля.

По его словам, в Раду уже внесли два законопроекта, направленных на привлечение инвестиций. Также Нищук выступил за изменения в налоговый кодекс, которые позволят государству зарабатывать на кино.

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"Фильм HBO "Чернобыль", который сейчас взбудоражил весь мир, снимался с нашими специалистами, но не базировался в Украине только потому, что еще не работал кэш рибейт. И они снимали в Эстонии (на самом деле в Литве - ред.). Это так называемое возвращение небольшого процента с тех инвестиций, которые вносят западные компании. Это индустрия, которая сможет принесли большую экономическую выгоду", - заявил он.

Евгений Нищук

Евгений Нищук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман назвал первую пятерку своей команды, которые пойдут на выборы от партии "Украинская стратегия". Все они работали с премьером в Кабмине.

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Персоны
Евгений НищукВладимир Гройсман
Место
Украина
Тег
Партия "Украинская стратегия Гройсмана"
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Сорок лет назад укрАина строила авианосцы, лучшие в мире самолеты и космические корабли способные долететь на Марс. А теперь мечтает снимать жалкие фильмы, да и то не может - грошэй нету даже на кино))) Еще лет тридцать... и , исчезнет с карты.
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