Главная Новости
24 января • обновлено в 12:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Однозначно уважаю!" Нардеп Зеленского похвалил Добкина

1.1т
Читать материал на украинском

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура признался, что очень уважает одиозного украинского политика, экс-"регионала" Михаила Добкина.

"Я его знаю в жизни, лично, это высокорелигиозный и образованный человек", – заявил Качура в программе "Острый вопрос" на ObozTV. По его мнению, в масс-медиа Добкина "демонизировали" и сделали из него "политического черта".

"Поверьте, столько, сколько Добкин перечитал литературы – я немногих людей знаю. И классической, и по теории разных государственных управлений. Т.е., во-первых, он верующий человек, часто ходит в церковь, что мне очень импонирует. И во-вторых, он умный человек", – объяснил нардеп.

Качура уточнил, что "не защищает" высказывания Добкина и придерживается противоположных взглядов.

"У него своя крепкая позиция. Когда Янукович сбежал из страны, он остался. Он пошел под суд тогда, он отстаивал свои права. Знаете, есть у него такая мужская сила внутри. Я таких людей однозначно уважаю, даже если у нас с ними абсолютно противоположные взгляды на государственное строительство, на процессы в стране. Но однозначно Михаила Марковича Добкина я уважаю", – заверил он.

Новости
"Повесить вверх ногами!" Добкин публично призвал убивать топ-политиков Украины. Видео скандального эфира

Комментируя последний скандальный твит Добкина о "нарушении прав русскоязычных граждан" в Украине, Качура отметил: "Это не имеет никакого отношения к нашей политической силе, к деятельности, к тем законопроектам, которые мы принимаем".

"По поводу твита – я не понимаю, какие могут быть претензии (у Добкина. – Ред.). Я обязательно спрошу у него, если мы где-нибудь встретимся в эфире, что он имел в виду. Потому что наша политика сейчас – это объединение. И никакого утеснения русскоязычных граждан нет. И церкви государственной, по нашей концепции развитии государства, тоже нет", – подчеркнул депутат.

Михаил Добкин

Михаил Добкин

facebook.com/MMDobkin

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января Михаил Добкин в своем Twitter резко высказался о Дне Соборности Украины. "Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения? Искусственный праздник. Праздник власти, но не людей", – написал политик.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Александр Качура Михаил Добкин
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
16
11
Смешно
2
Интересно
3
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
bregovich mark
bregovich mark
Жопкин и кива -два сапога пара!Один получил в табло,ждемс второго!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Почалося "відбілювання" топ ПРівців, змі заробляють, мозок промивається....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги