"Однозначно уважаю!" Нардеп Зеленского похвалил Добкина

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура признался, что очень уважает одиозного украинского политика, экс-"регионала" Михаила Добкина.

"Я его знаю в жизни, лично, это высокорелигиозный и образованный человек", – заявил Качура в программе "Острый вопрос" на ObozTV. По его мнению, в масс-медиа Добкина "демонизировали" и сделали из него "политического черта".

"Поверьте, столько, сколько Добкин перечитал литературы – я немногих людей знаю. И классической, и по теории разных государственных управлений. Т.е., во-первых, он верующий человек, часто ходит в церковь, что мне очень импонирует. И во-вторых, он умный человек", – объяснил нардеп.

Качура уточнил, что "не защищает" высказывания Добкина и придерживается противоположных взглядов.

"У него своя крепкая позиция. Когда Янукович сбежал из страны, он остался. Он пошел под суд тогда, он отстаивал свои права. Знаете, есть у него такая мужская сила внутри. Я таких людей однозначно уважаю, даже если у нас с ними абсолютно противоположные взгляды на государственное строительство, на процессы в стране. Но однозначно Михаила Марковича Добкина я уважаю", – заверил он.

Комментируя последний скандальный твит Добкина о "нарушении прав русскоязычных граждан" в Украине, Качура отметил: "Это не имеет никакого отношения к нашей политической силе, к деятельности, к тем законопроектам, которые мы принимаем".

"По поводу твита – я не понимаю, какие могут быть претензии (у Добкина. – Ред.). Я обязательно спрошу у него, если мы где-нибудь встретимся в эфире, что он имел в виду. Потому что наша политика сейчас – это объединение. И никакого утеснения русскоязычных граждан нет. И церкви государственной, по нашей концепции развитии государства, тоже нет", – подчеркнул депутат.

Михаил Добкин facebook.com/MMDobkin

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января Михаил Добкин в своем Twitter резко высказался о Дне Соборности Украины. "Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения? Искусственный праздник. Праздник власти, но не людей", – написал политик.

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