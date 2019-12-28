Кабмин уволил отстраненного главу АРМА Янчука: подробности скандала

Кабмин уволил Антона Янчука с должности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сказано в распоряжении правительства от 27 декабря. Он был уволен в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе".

Янчук был отстранен от должности еще 15 ноября, но 19 декабря он подал иск против Кабмина из-за такого решения.

Окружной админсуд открыл производство по иску и назначил подготовительное заседание на 21 января. Янчук настаивает, что распоряжение об отстранении является противоправным.

Также он просит суд отменить решение правительства о возбуждении в отношении него дисциплинарного производства.

Антон Янчук rbc.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее правительство прекратило полномочия шести членов наблюдательных советов государственных банков, которые ранее были забракованы НБУ.

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