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28 декабря • обновлено в 22:17
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Кабмин уволил отстраненного главу АРМА Янчука: подробности скандала

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Кабмин уволил Антона Янчука с должности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сказано в распоряжении правительства от 27 декабря. Он был уволен в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе".

Янчук был отстранен от должности еще 15 ноября, но 19 декабря он подал иск против Кабмина из-за такого решения.

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Окружной админсуд открыл производство по иску и назначил подготовительное заседание на 21 января. Янчук настаивает, что распоряжение об отстранении является противоправным.

Также он просит суд отменить решение правительства о возбуждении в отношении него дисциплинарного производства.

Антон Янчук

Антон Янчук

rbc.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее правительство прекратило полномочия шести членов наблюдательных советов государственных банков, которые ранее были забракованы НБУ.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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