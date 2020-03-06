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7 марта • обновлено в 00:21
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Кабмин ищет инвесторов для приватизации "Центрэнерго"

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Кабинет министров Украины будет искать инвесторов для того, чтобы приватизировать ПАО "Центрэнерго" вместе с государственными шахтами.

Об этом в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, имеет смысл только комплексная приватизация, как раньше предлагал и Владимир Зеленский.

"Если мы говорим о возможной приватизации "Центрэнерго", то мы говорим о комплексной приватизации шахт и "Центрэнерго". Это вертикальная интеграция, это взаимозависимые предприятия, их надо рассматривать вместе", - заявил он.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Скриншот из видео

Кроме того, Шмыгаль подтвердил смену главы "Центрэнерго". Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предполагает, что отставка Алексея Гончарука может быть связана именно с этим фактом.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Денис Шмыгаль Савик Шустер
Место
Украина
Тег
шахты
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