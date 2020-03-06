Кабинет министров Украины будет искать инвесторов для того, чтобы приватизировать ПАО "Центрэнерго" вместе с государственными шахтами.

Об этом в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, имеет смысл только комплексная приватизация, как раньше предлагал и Владимир Зеленский.

"Если мы говорим о возможной приватизации "Центрэнерго", то мы говорим о комплексной приватизации шахт и "Центрэнерго". Это вертикальная интеграция, это взаимозависимые предприятия, их надо рассматривать вместе", - заявил он.

Денис Шмыгаль Скриншот из видео

Кроме того, Шмыгаль подтвердил смену главы "Центрэнерго". Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предполагает, что отставка Алексея Гончарука может быть связана именно с этим фактом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!