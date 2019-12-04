Бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал переписку парламентария от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, с которым он якобы активно "решал" дела.

Фото, сделанные блогером Анатолием Шарием, Мосийчук показал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, Кабанов предлагал собеседнику, подписанному как Коля Лескин, помочь с назначением в Государственное бюро расследований. "Интересует только руководящая должность", – ответил тот.

В сеть слили переписку "слуги" о "решалове" с прокурором

Александр Кабанов Facebook Александра Кабанова

Также мужчины обсуждали вопрос о подключении газоснабжения в квартире нардепа. Прокурор написал, что уже пытался решить этот вопрос с соответствующими органами, однако безуспешно – без газа остался весь подъезд.

"Скажи, что я им запрос е*ану. Каверзин мой помощник, позвонит мэру, что за нах*й? Им п*зда за то, что подъезд без газа", – возмутился Кабанов.

В сеть слили переписку "слуги" о "решалове" с прокурором Facebook Игоря Мосийчука

В сеть слили переписку "слуги" о "решалове" с прокурором Facebook Игоря Мосийчука

В сеть слили переписку "слуги" о "решалове" с прокурором Facebook Игоря Мосийчука

В сеть слили переписку "слуги" о "решалове" с прокурором Facebook Игоря Мосийчука

В сеть слили переписку "слуги" о "решалове" с прокурором Facebook Игоря Мосийчука

Отметим, Кабанов – сценарист студии "Квартал 95". На президентских выборах работал в креативной группе Владимира Зеленского. По образованию он врач-психотерапевт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал исключенный из "Слуги народа" народный депутат Антон Поляков. На записи нардепы вовсю пытались "порешать" выгодные дела с полицией Кривого Рога.

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