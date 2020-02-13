"Издевательство над Небесной сотней!" Зеленского призвали уволить адвоката Януковича

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков, который был назначен первым заместителем директора ГБР, публично солгал, когда отрицал свой конфликт интересов по делам Майдана, поэтому должен быть уволен.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. Он сообщил, что направил соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому о нарушении законодательства при назначении Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР.

Княжицкий, в частности, ссылается на журналистское расследование программы "Следствие. Инфо", которое доказывает активное привлечение Бабикова к защите Януковича.

Он добавил, что считает назначение Бабикова откровенной провокацией власти, которая нацелена на издевательства над семьями "Небесной Сотни".

"Это назначение является просто продолжением политики дискредитации Майдана и ценностей Революции Достоинства. Сначала суды выпустили из СИЗО всех задержанных чиновников, которых подозревают в организации массовых убийств на Майдане. Как, например, руководителя СБУ Киева и Киевской области генерала Щеголева, который и подписал приказ на проведение на Майдане антитеррористической операции.

После этого, прикрываясь обменом пленными, из СИЗО вышли бойцы "Черной роты" "Беркута", которые непосредственно убивали протестующих. И часть из них недавно дерзко вернулись в Киев, требуя от власти "правильно" расследовать дела Майдана. Их, кстати, так никто и не задержал. Именно для такого "правильного" расследование Зеленскому и нужен Бабиков в ГБР", – написал политик.

Facebook / Николай Княжицкий

Facebook / Николай Княжицкий

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