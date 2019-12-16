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16 декабря • обновлено в 12:28
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Избран новый глава НАПК: кто он

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Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции был избран Александр Новиков.

Соответствующее решение было принято на заседании конкурсной комиссии 16 декабря, которое транслировалось на YouTube-канале Кабинета министров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новиков был прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Его кандидатуру поддержали единогласно все шесть членов комиссии.

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Александр Новиков

Александр Новиков

LB.ua

"После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего соответствует критериям", – сказал бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.

Теперь, согласно процедуре, утвердить кандидатуру главы НАПК должен непосредственно Кабинет министров.

Как пишет Transparency International, в финальном отборе у Новикова было семь конкурентов:

  • председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах;

  • директор Харьковского территориального управления НАБУ Юрий Кравченко;

  • руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук;

  • антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Внеси свой вклад!" (USAID / ENGAGE) Иван Пресняков;

  • профессор кафедры уголовного и уголовно-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк;

  • руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский;

  • заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

При отборе Новиков отмечал, что хочет получить должность главы НАПК, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать. Примечательно, что в 2015 году он был претендентом на должность главы/первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября Антикоррупционный комитет Верховной Рады получил правки к законопроекту №1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Александр Новиков
Место
Украина
Тег
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
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