Исторические изменения в Конституцию: Раде посоветовали рассмотреть обращение к Венецианской комиссии

Комитет Рады по евроинтеграции рекомендует парламенту рассмотреть проект обращения к Венецианской комиссии по инициированным президентом Владимиром Зеленским изменениям в Конституцию.

Как говорится в пояснительной записке, речь идет о 7 законопроектах: относительно отмены адвокатской монополии; о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ; об уполномоченных Рады; об уменьшении конституционного состава Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы; о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата; о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Рады.

По мнению авторов (депутатов из фракции "Европейская солидарность") проекта, указанные законопроекты предлагают изменить существующие в Украине формы прямой демократии, логику взаимодействия трех ветвей власти и главы государства. То есть непосредственно касаются реализации принципов правового государства и верховенства права, задекларированных Советом Европы.

Рада 24 канал

По словам руководителя комитета Иванны Климпуш-Цинцадзе, процедура прохождения проекта постановления и голосование за него покажет, насколько народные депутаты разделяют принципы демократического управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада может принять законопроекты об изменениях в Конституцию, которые 3 сентября направила в Конституционный суд, уже на третьей сессии в 2020 году.

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