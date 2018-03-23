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Игорь Уманский
Игорь Уманский
Советник президента, экс-первый замминистра финансов УкраиныВсе статьи автора

Истерия антикоррупционеров: чего испугались?

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Страшно? Страшно показать доходы, неуплаченные налоги, систему "их финансирования"? Хм. Почему? Уж они то, кричащие о необходимости прозрачности, должны быть первыми к этой прозрачности готовы! Разве нет?! Иначе их "крики и призывы" - ложь.

П.с.: Ответы я знаю, как известны они и всем. Важно иное - пусть признаются публично и заплатят налоги, как минимум!

П.п.с.: Срок декларирования пришёл - вот и причина "истерии"!

П.п.п.с: А теперь о главном. Хоть кто-то из "них" будет на столько глуп, что напишет правду в е-декларации... Ждемс!

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Автор
Игорь УманскийИгорь Уманский
Тема
Электронные декларации
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Игоря Уманского
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