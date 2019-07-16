"Используют нововведения": стали известны "фишечки" в подкупе украинских избирателей

Кандидаты в депутаты начали использовать новые формы подкупа избирателей.

О нарушениях избирательного законодательства сообщили в Национальной полиции Украины. Там отмечают, что "злоумышленники используют "нововведения".

"В частности, полицейские установили факты подкупа избирателей с использованием билетов на различные развлекательные мероприятия, а также "подарочных" сертификатов для приобретения техники", — рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время видеоселекторного совещания с участием руководителей МВД, Нацполиции и территориальных подразделений.

Совещание в Нацполиции

По данным правоохранителей, следственные подразделения Нацполиции начали 217 уголовных производств, связанных с избирательным процессом, почти 80 процентов из них — по фактам подкупа избирателей. По фактам использования чужих партийных брендов Нацполиция вызвала на допрос 97 человек. Соответствующие письма относительно действий фигурантов направлены в Центральную избирательную комиссию.

Как сообщал OBOZREVATEL, нарушения избирательного права в Украине начались в первый же день парламентской предвыборной кампании 2019 года. По информации Нацполиции, большую их часть составляет незаконная агитация.

Так, на Киевщине на избирательных участках в члены комиссии записывали умерших людей. "Мертвые души" были замечены в Обуховском районе на 94 округе. 15 июля в Закарпатской области начались массовые обыски и задержания кандидатов в народные депутаты в рамках производства по подкупу избирателей.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

Согласно последним соцопросам, на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины имеют шанс пройти пять партий — "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батьківщина".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал