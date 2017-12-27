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"Ищем возможности": Канада расширит военную помощь Украине

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Канада работает над дальнейшими шагами по предоставлению более расширенной военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает "Укринформ".

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал Саджан.

Он отметил, что открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества.

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"Я не прекращаю взаимодействовать с министром Полтораком, и внесение Украины в Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, стало только одним элементом. Наши ведомства нынче работают над дальнейшими шагами по предоставлению возможной поддержки", - рассказал министр обороны Канады.

"Разрешение на продажу оружия - только один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - заявил Саджан, пообещав "продвигаться в этом вопросе".

Как сообщал "Обозреватель", Канада одобрила продажу Украине летального оружия.

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Темы
Военная помощь УкраинеРоссийско-украинский конфликт
Место
Канада
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