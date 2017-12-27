"Ищем возможности": Канада расширит военную помощь Украине

Канада работает над дальнейшими шагами по предоставлению более расширенной военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает "Укринформ".

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал Саджан.

Он отметил, что открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества.

"Я не прекращаю взаимодействовать с министром Полтораком, и внесение Украины в Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, стало только одним элементом. Наши ведомства нынче работают над дальнейшими шагами по предоставлению возможной поддержки", - рассказал министр обороны Канады.

"Разрешение на продажу оружия - только один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - заявил Саджан, пообещав "продвигаться в этом вопросе".

Как сообщал "Обозреватель", Канада одобрила продажу Украине летального оружия.