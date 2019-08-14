Местные выборы можно провести в декабре – нардеп от "Слуги народа"

В партии "Слуга народа" обещают продуктивную осень и завершение сразу нескольких важных реформ.

Учитывая то, что Верховная Рада начнет работу уже 29 августа, у нардепов есть всего 4 месяца, чтобы дать старт реальной работе.

В интервью OBOZREVATEL будущий народный депутат от "СН" Виталий Безгин рассказал об отмене ОГА и РГА, законе о столице, повышении депутатских зарплат и местных выборах уже в 2019 году.

Децентрализация будет завершена

ОГА и РГА ликвидируют, на их месте будут префекты. Основные законы примут в ближайшие месяцы, тянуть никто не будет.

"Децентрализация продолжится. Мы планируем проголосовать изменения в административно-территориальное устройство, а также объединение общин, уже в сентябре-октябре 2019 года...

У нас есть проблема — отдельные общины уже объединились, при этом на их территориях действуют райгосадминистрации. Сложно сказать, чем они занимаются, но бюджетные деньги получают".

"Слуга народа" примет закон о столице

Должности мэра Киева и председателя КГГА все же разделят. Решение поддерживается фракцией и будет одним из основных. Киевсовету предоставят свой исполнительный орган.

"Там ключевая вещь — мы должны восстановить райсоветы. Получается вопрос, какой функционал будет в Киеве — Киевсовета и исполкома, какой функционал спустится на районный уровень. Здесь есть дискуссия, но уже есть и готовое решение. И конечно нужно увеличивать количество районов и сокращать количество депутатов.

Виталий Безгин

Есть КГГА, которая представляет центральную власть. При этом является исполнительным органом Киевсовета. А почему совет не имеет своего исполнительного органа? Потому что это было политически невыгодно.

Депутаты Киевсовета по сути не имеют никакого влияния на исполнительную власть города, которые выбрало. Это неправильная модель и мы будем это менять. Политической подоплеки здесь нет (имеет в виду противостояние с мэром Киева Виталием Кличко. — Ред.), ничего не мешало проводить эти изменения, начиная с 2015 года.

Местные выборы можно провести еще в 2019

Досрочные местные выборы чисто формально можно провести в декабре 2019 года. Все упирается в окончание процесса децентрализации. Еще не все территориальные общины объединились для финального же решения вопроса нужны изменения в законы.

"Технически выборы можно провести еще в 2019 году, если завершить процесс децентрализации и принять соответствующие законы в сентябре-октябре. Как будет на практике — будем смотреть дальше".

Госслужбу ждут изменения

Еще одно новшество от "Слуги народа" — реформа государственной службы. Она включает в себя сразу несколько аспектов, при этом обратить внимание стоит на зарплату и процедуру набора/увольнения госслужащих.

"Они будут касаться процедуры трудоустройства и увольнения. Проблема есть, все ее знают. Есть условный реформатор, он понимает, что работу не выполняют. У него нет простой процедуры, как освободить неэффективного человека или саботажника. Рассказывали и такие кейсы, что человека освобождали 20-22 месяца. Это уже не дело.

Второе — это зарплаты госслужащих. Много дискуссий, но самое главное — какая должна быть разница между минимумом и максимумом. Зарплаты этот вопрос, готовы ли люди туда идти. Государство сейчас не является привлекательным работодателем.

Нагрузка сумасшедшая, ответственность тоже, а зарплата средняя по разным оценкам где-то 450 долларов. По стране вроде в целом неплохо, но учитывая нагрузки, то это не так много".

Зарплаты нардепов нужно повышать

Нардепы получают от 30 до 35 000 гривен, а также различные льготы. Увеличить оклад нардепы от "Слуги народа" планируют, но не сразу и с привязкой к экономическому росту страны.

Верховная Рада

"Топ-менеджмент должен получать большую зарплату, но депутат — представитель народа. Да и нынешняя зарплата в примерно 30 тысяч, это в 3 раза больше чем средняя зарплата по стране. Поэтому считаю, зарплату поднимать нужно, но с привязкой к росту ВВП и средней зарплаты по стране.

Мы, когда принимали решение идти в нардепы, то понимали, что на эту зарплату будем жить и придется где-то ущемить свои желания. Если мы существенно увеличим зарплаты, а экономика не будет расти — люди не поймут и они будут правы".

ВВП может вырасти на 5-7%

Увеличить ВВП на такой процент реально. Делать это планирует среди прочего за счет легализации игорного бизнеса, а также открытие рынка земли.

"Если будем идти либеральным путем, то цифры очень даже реальны. Президент уже озвучивал тезис об азартных играх, рынке земли и так далее. Сейчас есть огромное количество комитете групп, прорабатывают сценарии в той или иной сфере. Нам просто нужно мощно стартовать, и все реально".

По тренингу в Трускавце

Нардепы подружились, но "как кремень", пока не стали. Большинство же "слуг народа" считают себя либералами.

"Стали ближе, чтобы подставить друг другу плечо Да конечно. Стали мы дружеские как кремень — вопрос времени, нужно поработать вместе в стенах Рады. Мы люди из разных сфер, будем друг друга дополнять.

Главное — чтобы идеологически были близки, на тренингах мы поняли, что большинство безусловно либерального направления. И то, что тезисы Руслана Стефанчук не соответствуют действительности — это ложь, оно так и есть. Большинство поддерживают рыночные подходы ".

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