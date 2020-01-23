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23 января • обновлено в 09:13
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Интересы Украины на последнем месте: что не так с кандидатом на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести

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Это новость, к которой нужно особое внимание. Потому что тут ожидается не #зрада, а #зрадище! В эту среду состоялся последний этап конкурса - собеседование кандидатов на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести (ранее комитет по делам религий).

Кандидатов на эту должность четверо:

1. Экс-глава Госкомитета по делам религий Андрей Юраш (он полностью сопровождал получение Томоса Украиной)

2. Бывший председатель Госкомитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников,

3. Социолог религии Киево-Могилянской академии Елена Богдан.

4. Администратор Киевской духовной академии Сергей Бортник

По результатам конкурса самый большой бал получил Андрей Юраш - 6,57. Второй результат у Юрия Решетникова - 6,29. Елена Богдан третья - 5,01. А Сергей Бортник получил самый низкий бал - 4,72.

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А теперь вишенка на торте. От инсайдеров известно, что Офис Президента не хочет, чтобы Кабмин назначил Андрея Юраша на эту позицию, несмотря на самый высокий бал и авторитет у представителейвсех конфессий, потому что это раздражает московских церковников. Поэтому его не хотят назначать, даже несмотря на то, что его сын депутат "Слуги народа" и сооснователь скрепного МФО в ВР. А если честно, то у ОП есть свой кандидат. И это точно не Юраш. Хотя по факту - это уже второй конкурс на эту позицию, которую выиграл Юраш. Тогда он вышел в финал конкурса вместе с Решетниковым, но с большим балом. И конкурс отменили, чтоб Юраша не назначать. Сейчас тоже отменят или назначат другого?

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Если проанализировать оставшихся трех кандидатов, то выясним интересные нюансы. Решетникова и Бортника хотят видеть на этой позиции представители Московского патриархата, а Елену Богдан хочет видеть на этой должности ОП. В общем получается, что интересы Украины на последнем месте после интересов Московского патриархата и Офиса президента. А должно быть наоборот. Вот и думайте...

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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