Импичмент президента: Рада устроила саботаж Зеленскому

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня сессии законопроекты об импичменте президента.

На пленарном заседании во вторник, 4 июня, нардепы не поддержали проекты законов об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является глава государства Владимир Зеленский.

Также парламентарии отказались рассматривать президентский законопроект (№10356) о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов Украины об обеспечении избирательных прав военнослужащих.

заседание Рады

Отметим, законопроект об особой процедуре устранения президента с поста предусматривает следующее:

процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады;

с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи;

защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины;

специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления;

пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну);

после принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления);

решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного суда и Верховного суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины;

соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Рады;

в случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 мая в парламенте зарегистрировали два законопроекта об импичменте президента. Первый проект внес замруководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Инициатором второго законопроекта стал глава государства Владимир Зеленский.

Полный текст документа опубликован на сайте парламента.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!