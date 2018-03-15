"Имею право": Савченко призналась, с каким оружием пришла в Раду

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко подтвердила информацию о том, что пришла в Верховную Раду с оружием.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер парламента. – Ред.) после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить. Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их глазах", - заявила она журналистам, передает "LB.ua".

По словам Савченко, информация о том, что ее вывели из сессионного зала из-за гранаты, не соответствует действительности.

"Закончилась практически рабочая сессия, я пришла, расписалась, чтобы иметь зарплату, потому что нардеп лишается зарплаты, если отсутствует, зашла в зал, отработала, вышла из зала", - сказала нардеп.

Когда ее попросили продемонстрировать оружие, Савченко и вовсе сделала таинственное заявление.

"Вы любите Рэя Брэдбери? Кто читал? А Ричарда Баха? Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно", – добавила она.

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Нардеп ответила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав явиться в случае личного оповещения.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Савченко пришла в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.

В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Как сообщал "Обозреватель", представитель президента в Верховной Раде рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала из-за "угрозы с ее стороны".