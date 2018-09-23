''Их некому остановить'': Портников заявил об угрозе новой атаки России

Пока Украина не вступила в НАТО, Россия имеет возможность атаковать страну в любой момент.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал политический обозреватель, журналист Виталий Портников. Он заявил, что никакой договор со страной-агрессором не сможет уберечь Украину от нападения.

"Как можно заключать соглашения с людьми без чести, совести и уважения к собственным обещаниям. Защититься от них можно только членством в НАТО", - сказал Портников.

По мнению журналиста, если в 2014 году еще можно было предположить, что россияне будут воевать против украинцев только с помощью "добровольцев" и наемников, то ситуация очень быстро и кардинально изменилась.

"Они и в Крыму использовали только то количество сил, которое было определено этим проклятым соглашением про Черноморский флот. Ни на человека больше. Чтобы их не обвинили в нарушении международного права... То же с Донбассом. Если они признают нашу территориальную целостность, они туда свою регулярную армию не смогут ввести. Так считал президент, так считали все западные лидеры", - рассказал он.

"В тот момент, когда они [власти РФ] поняли, что мы побеждаем их наемников и диверсантов, они абсолютно спокойно, без всяких проблем применили регулярную армию. И используют ее в любой момент, когда им это будет нужно. Их некому остановить в нашей ситуации, кроме нас самих. А если бы мы были в НАТО, у нас были бы союзники. Мы могли бы их остановить", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников рассказал, как "друзья" в Евросоюзе "кидают" Путина. "Они так тепло улыбались российскому правителю, слушали казацкий хор! А потом - опять санкции! Ну почему?" - написал журналист в своей колонке.