Игорь Палица: «Без сильной армии нет будущего"

19 сентября лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Игорь Палица с рабочим визитом посетил Донецкую область. Вместе с руководителем Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, председателем областной организации партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Дмитрием Лубинцем он посетил штаб Операции объединенных сил и пообщался с офицерами и солдатами. Во встрече, в частности, приняли участие полковник Евгений Коваленко, генерал-майор Владимир Кидонь, генерал-лейтенант Владимир Кравченко, подполковник Евгений Рыжов.

Народные депутаты обсудили с военнослужащими главные проблемы в зоне проведения ООС, узнали о потребностях подразделений и поделились своим видением решения ситуации в Донбассе.

Как прокомментировал Игорь Палица, благодаря этой встрече появилось четкое понимание, как можно защитить военных в парламенте, в частности, в том, что касается бюджета.

"Я еще раз убедился, что без сильной армии нет никакого будущего. Тот, кто говорит, что на армию не надо давать денег, – точно не тот, кто любит Украину. Армия будет защищать нас в мирное время, трудное время, не дай Бог, и в военное время. И чем сильнее будет армия, чем защищенными будут военные – от простого солдата до генерала – тем спокойнее будут спать наши семьи. Мы будем делать все для того, чтобы помочь в решении вопросов. чтобы наша армия стала самой сильной", – заверил Игорь Палица.

Также в этот день Игорь Палица присоединился к региональному форуму сторонников партии "ЗА БУДУЩЕЕ" в Краматорске.