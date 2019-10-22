Главная Новости
22 октября • обновлено в 11:30
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Хотим закончить войну!" Сивохо поделился планами по работе в СНБО

2.8т Читать материал на украинском

Новый советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо призвал украинцев объединить усилия для завершения войны и достижения мира на востоке Украины.

Об этом комик, актер и тренер "Лиги смеха" написал на своей странице в Facebook. При этом попросил не спешить с выводами о его работе в СНБО и рассказал, чем именно займется на новой должности.

Новости
"Принесет мир": стала известна причина неожиданного назначения Сивохо в СНБО

"Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе тайных. В любом случае, всем огромное спасибо за внимание ко мне и теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен", — отметил он.

Удостоверение советника секретаря СНБО

Удостоверение советника секретаря СНБО

Facebook Сергея Сивохо

Сивохо подчеркнул, что в качестве советника секретаря СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику, работу с людьми и смыслами — с целью прекратить войну на востоке.

Он также попросил украинцев не критиковать его преждевременно и призвал объединить усилия для достижения мира в Украине.

"Работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам!" — подытожил новый советник секретаря СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он заявил на своей странице в Facebook 21 октября, опубликовав фото выданного ему удостоверения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
36
14
Смешно
1
Интересно
1
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
... за работу с людьми и смыслами, ... ЦЕ ЯК? що то за робота така з смислами ?може і мені туда треба?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
накінець рило війшло з запою
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Капущак Иван
Капущак Иван
Снова очередные "дайте нам 100 дней"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel