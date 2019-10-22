"Хотим закончить войну!" Сивохо поделился планами по работе в СНБО

Новый советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо призвал украинцев объединить усилия для завершения войны и достижения мира на востоке Украины.

Об этом комик, актер и тренер "Лиги смеха" написал на своей странице в Facebook. При этом попросил не спешить с выводами о его работе в СНБО и рассказал, чем именно займется на новой должности.

"Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе тайных. В любом случае, всем огромное спасибо за внимание ко мне и теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен", — отметил он.

Удостоверение советника секретаря СНБО Facebook Сергея Сивохо

Сивохо подчеркнул, что в качестве советника секретаря СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику, работу с людьми и смыслами — с целью прекратить войну на востоке.

Он также попросил украинцев не критиковать его преждевременно и призвал объединить усилия для достижения мира в Украине.

"Работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам!" — подытожил новый советник секретаря СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он заявил на своей странице в Facebook 21 октября, опубликовав фото выданного ему удостоверения.

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