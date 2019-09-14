"Хоть и маленького роста": Пристайко высказался об угрозах встречи Зеленского с Путиным

Лидеры Франции и Германии на саммите "нормандского формата" не смогут надавить на президента Владимира Зеленского и подтолкнуть Украину к уступкам.

Такое заявление на пресс-брифинге в рамках конференции YES (Ялтинская европейская стратегия) 14 сентября сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Так министр прокомментировал высказывание представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о том, что Зеленский "будет один против трех человек".

"Я хочу сказать, что президент Зеленский, может, и невысокого роста, но он очень сильный физически человек, он постоянно тренируется. Будет не так просто "выкручивать ему руки", – сказал он.

Нормандский формат Коллаж

"Если бы не наши западные партнеры, не санкции, не твердая позиция на многих международных аренах, мы бы не смогли в свое время остановить продвижение российских войск, и вы понимаете, к чему бы это привело", – добавил политик.

Пристайко прокомментировал и переговоры по ситуации на Донбассе, обратив внимание на то, что они ведутся уже 6-й год.

"Если быть реалистами, то мы рассчитываем, что на этот раз тот прогресс, который был достигнут, те предложения, которые были сделаны президентом Зеленским, а это в первую очередь предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону линии соприкосновения, этот прогресс будет укреплен и мы сможем двигаться дальше", – сказал он.

Глава МИДа отметил, что украинской стороне удалось совершить развод войск у Станицы Луганской, где теперь ведутся работы по восстановлению моста.

"Президент Зеленский призывает к разводу войск вдоль всей линии, все 400 км. Мы готовы открывать больше возможностей для наших людей", – сказал Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже.

"Нормандский формат" могут расширить уже к декабрю текущего года. К нему планируется привлечь США и Британию.

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" в сентябре.

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