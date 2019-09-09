"Хочет закончить войну!" У Зеленского рассказали, почему Путин согласился на обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленскийлично добился освобождения из российского плена украинского режиссера Олега Сенцова и других заключенных.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал помощник главы государства Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена заключенных.

Он полагает, что глава Кремля согласился на обмен пленными, так он видит, что президент Украины Владимир Зеленский хочет "честно и открыто" закончить войну на Донбассе.

"Я не был на переговорах, которые были до этого. Но, если посмотреть на то, что происходит сейчас, я имею в виду разведения в Станице Луганской и другие шаги, то все они дают осторожную надежду, что процесс движется. И движется именно потому, что у президента Зеленского есть честное и открытое желание прекратить войну. Он имеет откровенную и открытую позицию. Мое личное ощущение: раньше у политиков такой открытости не было", – сообщил чиновник.

Ермак добавил, что сперва переговоры с Путиным шли только об освобождении пленных моряков.

"Насколько я знаю, действительно разговор начинался с моряков, а уже потом они договорились, что к морякам добавляем еще людей. Но уже 7 августа было договорено о 34 человека. Затем удалось договориться о 35", – сообщил он.

Владимир Путин

Помощник президента также раскрыл некоторые детали переговоров об обмене пленными.

"Мы открыты, откровенны и мы открыто заявили, сколько людей должны отпустить с нашей стороны, и сколько людей было отпущено со стороны России. Поэтому никаких других договоренностей над столом, под столом – не существует", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ермак рассказал, что обмен пленными между Украиной и Россией проходил под личным контролем главы государства Владимира Зеленского.

Также помощник пояснил, зачем отпустили террориста Владимира Цемаха.

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